Beim Spurwechsel gegen Laterne geschleudert: Zwei Verletzte - Streit um Musikgeschmack endet mit Schlägerei

Beim Fahrspurwechsel gegen Laterne geschleudert: Zwei Verletzte

Am Montagmorgen wurden in Erfurt zwei Autofahrer bei einem Unfall auf der Weimarischen Straße laut Polizei leicht verletzt. Ein 56-jähriger Volvo-Fahrer fuhr stadtauswärts und wollte auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei übersah er einen neben ihm fahrenden 37-jährigen Suzuki-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Suzuki wurde dadurch gegen eine Laterne geschleudert, die Fahrt des Volvos endete an einem Baum. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf knapp 20.000 Euro geschätzt. Die Weimarische Straße wurde für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Streit um Musikgeschmack endet mit Schlägerei

Am Samstag gegen 22:30 Uhr führten Diskrepanzen über die laut Polizei musikalische Abendgestaltung des Nachbarn zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die Lautstärke der Technomusik verleitete einen 37-jährigen Anwohner dazu, seinen Unmut bei dem Verursacher hervorzubringen. Der 46-jährige Musikliebhaber teile diese Auffassung nicht und schlug auf seinen Nachbarn ein. Das Ende vom Lied war eine blutige Nase und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Körperverletzung.

