Der Erfurter Autor Frank Quilitzsch macht am 2. Oktober eine Benefiz-Lesung im Kinderzirkus „Piccolino“, der ein neues Quartier sucht.

Benefiz-Lesung im Zirkuszelt in Erfurt

Erfurt. Kinderzirkus Piccolino: An einem ungewöhnlichen Ort liest Autor Frank Quilitzsch am 2. Oktober in Erfurt.

Auftritt an einem ungewöhnlichen Ort: Am Samstag, 2. Oktober, 17 Uhr, liest der Erfurter Autor und Journalist Frank Quilitzsch im Kinderzirkus „Piccolino“ (Venedig 2a) in der Reihe „Traumberuf Schriftsteller“. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für den Kinderzirkus gebeten, der ein neues Quartier sucht. Quilitzsch, dessen Klima-Buch „Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus!“ im Oktober erscheint, liest heitere Geschichten aus „Dinge, die wir vermissen werden“ sowie Glossen.

