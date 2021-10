Benefizkinoabend für Erfurter Einrichtung

Erfurt. Die beiden Clubs von Soroptimist International aus Erfurt und Weimar bringen ein stattliches Ergebnis für das Kinder-, Jugend- und Mütterheim.

Wieder einmal hatten die Clubs Erfurt und Weimar von Soroptimist International doppelt Glück. Der jährliche Benefizkinoabend fiel in eine Zeit, wo das Lichthaus Kino in Weimar endlich wieder öffnen durfte. Darüber hinaus war die fleißige Spendeneinwerbung höchst erfolgreich. Der Abend der beiden Serviceclubs wurde zugunsten des Kinder-, Jugend- und Mütterheim Erfurt veranstaltet. Nicht nur verkaufte Kinokarten, auch Spendengelder erbrachten den ansehnlichen Erlös von 3473 Euro für die Einrichtung in Erfurt.

Nach einem Sektempfang im Außenbereich des Kinos, skizzierte die Leiterin der Einrichtung, Inge Vockerodt, die Arbeit des Heims. Weil in Zeiten von Corona besonderes Kinder und alleinerziehende Mütter teilweise mit der Situation überfordert waren, leistete das Heim Hilfe bei der Stabilisierung in familiären Konfliktsituationen.

Das Kinder-, Jugend- und Mütterheim Erfurt bietet seit 1996 Kinder- und Jugendhilfe entsprechend den geltenden Gesetzlichkeiten an. Seit 1997 befindet es sich in freier Trägerschaft des Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen GmbH. In der Einrichtung gibt es sechs Gruppen. In denen werden jeweils im Durchschnitt sechs Kinder beziehungsweise Jugendliche oder Mütter mit ihren Kindern betreut. Die Hilfsangebote richten sich an Kinder von 0 bis 18 Jahren, sowie Mütter und ihre Kinder.