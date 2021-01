Einen Unfall mit einem Auto und einem Radfahrer musste die Polizei in Erfurt bearbeiten.

Berauschter Autorfahrer fährt in Erfurt Radfahrer an

Am 7. Januar kurz vor 6 Uhr kam es im Bereich der Franckestraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Autofahrer bog aus Richtung Krämpferufer in die Franckestraße ein und übersah dabei einen Radfahrer, der in Richtung Stauffenbergallee unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß und der 36-jährige Radfahrer stürzte. Bei dem Unfall wurde der Radler leicht verletzt, das Fahrrad sowie der Pkw wurden beschädigt. Es stellte sich heraus, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.