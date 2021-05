Berauschter gondelt ohne Führerschein durch Erfurt

Erfurt. Der Wagen zur Stilllegung ausgeschrieben, der Fahrer im Rausch – nicht das einzige was eine Erfurter Polizeistreife aufdeckte.

Auf eine ganze Palette an Delikten brachten es am Dienstagabend ein Mazda-Fahrer und sein Kumpane in Erfurt. Eine Polizeistreife stoppte den Wagen auf der Hannoverischen Straße, weil der Wagen zur Entstempelung ausgeschrieben war. Der 38-jährige stand zudem unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein gleichaltriger Beifahrer war zur Fahndung ausgeschrieben. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten überdies eine geringe Mengen Drogen und stellten sie sicher. Der Mazda wurde abgeschleppt. Auf den Autofahrer erwarteten auf der Polizeidienststelle eine Blutentnahme und mehrere Strafanzeigen.