Berufsförderung unterstützt Thüringer Künstler

Übergabe der Spende in der VBK-Galerie auf der Erfurter Krämerbrücke – mit Michaela Hirche und Axel Stellmacher

Erfurt. Das Geld hilft dabei, virtuelle Rundgänge durch die Verbandsausstellungen zu produzieren.

1500 Euro hat Axel Stellmacher von der Jugendberufsförderung gGmbH am Montag an Michaela Hirche (rechts) vom Verband Bildender Künstler Thüringen als Spende übergeben. Das Geld stammt aus den Erlösen des Weihnachtsmarktes der Fördereinrichtung, die damit im Pandemie-Jahr auch Künstlerinnen und Künstler im Land unterstützen will. Finanziert werden damit 360-Grad-Rundgänge, die einen virtuellen Besuch der VBK-Ausstellungen ermöglichen.