Besondere Autogrammstunde mit Reinhold Messner in Erfurt

Erfurt. Reinhold Messner hat alle Achttausender bezwungen. Nun auch die Treppen ins zweite Geschoss des Erfurter Rathauses.

Im Goldenen Buch der Stadt steht nun auch der bekannteste Bergsteiger unserer Zeit. Am Donnerstagnachmittag empfängt Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) den ersten Bezwinger aller Achttausender, Reinhold Messner, in seiner Amtsstube. Im Ratssaal wäre es schöner gewesen, plaudert Bausewein, aber da simulieren gerade junge Menschen aus aller Welt die Vereinten Nationen. So bleibt auch der Auftritt Messners im eher kleinen Rahmen, der OB berichtet Neuigkeiten und Fakten zur Thüringer Landeshauptstadt und hebt dabei besonders den gerade verliehenen Welterbe-Titel für die jüdische Geschichte der Stadt hervor. Der Eintrag Reinhold Messners erfolgte übrigens am Rande eines Auftritts des Südtirolers am Abend beim Sparkassen- und Giroverband. Ob er sich bei seinem Erfurt-Aufenthalt noch den Petersberg vorgenommen hat, blieb beim Rathaustermin offen.