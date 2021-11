Auf einer Fläche am Tschaikowskiplatz nördlich vom Landtag wurde jetzt eine besondere Form der Begrünung ausprobiert: Fertig bepflanzte Staudenmatten.

Besondere Begrünung am Tschaikowskiplatz in Erfurt

Erfurt. Fertig bepflanzte Staudenmatten von der Buga in Erfurt wurden auf ein Beet in der Nähe des Landtags versetzt.

Am Tschaikowskiplatz, der Grünfläche nördlich des Landtags, hat die Stadtverwaltung eine besondere Form der Begrünung ausprobiert: Spezielle fertig bepflanzte Staudenmatten, in denen die Pflanzen bereits eingewurzelt und sogar frühjahrsblühende Blumenzwiebeln eingebracht sind.

Schafwollmatte mit torf- und kokosfaserfreiem Kultursubstrat

Die 40 mal 60 Zentimeter großen Matten bestehen aus einer Schafwollmatte als Trägerstoff, auf die ein torf- und kokosfaserfreies Kultursubstrat aufgebracht wird, in das die Stauden, Gräser und Blumenzwiebeln gepflanzt werden. Die Staudenmatten stellte das Lehr- und Versuchszentrum Gartenbau zur Verfügung. Es hat mit diesen bereits Versuchspflanzungen angelegt und gute Erfahrungen gemacht. So wurden sie während der Buga im Egapark präsentiert. Für die Weiterverwendung wurde eine Fläche gesucht, und die Wahl fiel auf das Beet am Tschaikowskiplatz.

Ein Teil der Bundesgartenschau lebt nachhaltig in der Stadt weiter

So lebt ein Teil der Buga nachhaltig in der Stadt weiter. Da das Beet größer ist als die zur Verfügung stehenden Staudenmatten, wird die Fläche im Frühjahr durch eine Pflanzung mit Sorten aus derselben Staudenmischung ergänzt. Das ermöglicht einen weiteren pflanzlichen Versuch, nämlich den Vergleich von Staudenmatten und Topfballenpflanzung. Nächstes Jahr im Herbst werden noch weitere Blumenzwiebeln ergänzt, damit sich das Beet auch im Frühjahr farbenfroh präsentiert.