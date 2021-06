Besuch im Erfurter Nordbad bald mit Kreditkarte zahlbar

Erfurt. Ewig anstehen im Freibad, das ist out. Wer kann, bucht vorab am Handy sein Ticket. Oder geht an den Automaten. Der soll in zwei Wochen fit sein . . .

Die für bereits Februar bestellten EC-/Kreditkartenmodule der Automaten am Nordbad konnten bislang nicht geliefert werden. „Lieferung und Installation sind in der zweiten Junihälfte zugesagt“, informiert Torsten Schubert, Geschäftsführer der SWE Bäder GmbH. Ebenso kann das Ticket vorab online gebucht werden. Besitzer der alten Bäderwertkarte müssen diese einmalig an der Kasse auf das neue System abstimmen lassen und können dann auch am Automaten ein Ticket ziehen. Ein Zeitfenster muss derzeit nicht gebucht werden.