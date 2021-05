Beton aus dem Online-Shop

Hartmut Schwarz über Probleme beim Groß-Einkauf

Wie lange halte ich es noch aus? Diese Frage stelle ich mir fast täglich – mit Blick auf die Baustellen, die mit steigenden Temperaturen vor mir liegen. Wie lange noch, ohne einen Baumarkt besuchen zu müssen? Wegen der verschärften Bedingungen, die uns das Virus seit gefühlten Jahren beim Einkaufen beschert, vermeide ich dieses so gut es geht. Nicht nur im Baumarkt. Erst wenn der letzte Klecks Senf verbraucht ist, wird eingekauft. Im großen Stil, dass es für einen Monat reicht….

Bei meinen Baustellen und dem immer unvermeidlicher werdenden Besuch eines Baumarktes, funktioniert das Prinzip „Einmal hin, alles drin“ allerdings nicht. Mein Kombi würde in die Knie gehen. Denn was ich brauche ist vor allem Estrich, erhältlich im handlichen 40-Kilo-Sack.

Die Generation hinter mir bedauert mich regelmäßig für meine antike Gewohnheit, etwas zuvor in der Hand halten zu müssen, bevor ich es kaufe. Die Jugend kauft heute per Maus-Click ein. Lebensmittel, Klamotten, Elektronik, alles. Und schickt die Hälfte danach wieder retour. Alles zu kompliziert für mich! Fest steht: Ich werde meinen Beton nicht im Online-Shop bestellen! Wer weiß, was mir da geliefert wird? Ein Bekannter von mir hat für seinen Garten unlängst Humus bestellt und Brei aus pürierten Kichererbsen geliefert bekommen….