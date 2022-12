In Erfurt wurde eine 80-Jährige Opfer von Telefonbetrügern. (Symbolbild)

Betrüger bringen 80-Jährige in Erfurt um 20.000 Euro

Erfurt. In Erfurt ist eine 80-Jährige Opfer von Telefontrickbetrügern geworden. Nach einem Schockanruf verlor die Frau 20.000 Euro.

Eine 80-jährige Frau aus Erfurt ist am Donnerstag Opfer von Telefontrickbetrügern geworden. Wie die Polizei am Freitag informierte, hätten sich zwei Personen am Telefon als Polizistin und Staatsanwalt ausgegeben und der Dame mitgeteilt, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sollte sie 20.000 Euro zahlen.

Aus Sorge um ihren Sohn kam die Frau der Forderung nach und übergab das Geld am Abend einem unbekannten Täter vor der Haustür. Kurze Zeit später flog der Betrug auf.

In diesem Zusammenhang betont die Polizei nochmals, dass sie niemals am Telefon Geldforderungen stellt. Man solle am Telefon keine Angaben zu Vermögensverhältnissen machen oder persönliche Daten preisgeben. Bei solchen Anrufen solle man Kontakt mit der Polizei oder den Verwandten aufnehmen.

