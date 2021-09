Betrüger erbeuten mehrere zehntausend Euro - Sturzbetrunkener fährt gegen Laternenmast - Frau rastet bei Polizeikontrolle aus

Betrüger brachten Senioren in Erfurt um ihre Ersparnisse. (Symbolbild)

Erfurt. Außerdem erbeuten Diebe E-Bikes im Wert von 10.000 Euro. Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Betrüger erbeuten mehrere zehntausend Euro

Mit verschiedenen Maschen haben Betrüger in der vergangenen Woche Senioren um ihr Geld gebracht. Wie die Polizei mitteilte, erhielt ein Erfurter Ehepaar im Alter von 78 und 80 Jahren am Freitagabend einen Anruf.

Ein unbekannter Mann gab sich als Mitarbeiter ihrer Hausbank aus. Um zwei unrechtmäßige Abbuchungen von ihrem Konto zu verhindern, sollte das Paar mehrere TANs übermitteln. Statt ihr Konto so zu schützen, verloren die beiden mehrere zehntausend Euro.

Am Freitag wurde außerdem der Betrug zum Nachteil eines 84-jährigen Mannes bekannt. Über mehrere Tage hatte er Anrufe erhalten. Zur Behebung von Softwareproblemen sollte der Mann die Codes mehrerer Gutscheinkarten übermitteln. Im guten Glauben kaufte der Mann GooglePlay- und XBox-Karten im Wert von 1.000 Euro und teilte den Betrügern die Codes am Telefon mit.

Sturzbetrunkener fährt gegen Laternenmast

Betrunken und unter Drogeneinfluss hat ein 22-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen einen Unfall gebaut. Ein Anwohner war laut Polizeiangaben gegen 4 Uhr durch einen lauten Knall wach geworden.

Er konnte beobachten, wie ein Mann torkelnd ein Auto verließ, mit welchem er vorher gegen einen Laternenmast gefahren war. Bei Eintreffen der Polizei stritt der Mann ab, das Auto gefahren zu haben. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen vor Ort näher unter die Lupe.

Neben einem positiven Drogenvortest auf Cannabis und Amphetamin, erreichte er bei einem Alkoholtest einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Frau rastet bei Verkehrskontrolle aus

Eine Polizeistreife hat in der Sonntagnacht eine E-Scooter-Fahrerin in der Magdeburger Allee von Erfurt kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten auf den E-Scooter aufmerksam geworden, weil an ihm keine Versicherungskennzeichen angebracht waren.

Bei einem Test stellte sich außerdem heraus, dass die 35-jährige Fahrerin unter Drogeneinfluss stand. Als ihr die anstehende Blutentnahme verkündet wurde, rastete die Frau aus. Sie schlug einen Polizisten ins Gesicht. Als sie zu Boden gebracht und gefesselt wurde, versuchte sie nach den Beamten zu treten und beleidigte sie.

Einer Blutentnahme konnte sich die Frau durch ihr aggressives Verhalten nicht entziehen. Dafür kassierte sie allerdings gleich mehrere Anzeigen.

Diebe erbeuten E-Bikes im Wert von 10.000 Euro

Reichlich Beute haben Diebe zwischen Freitag und Samstag in einem Garagenkomplex am Sorbenweg in Erfurt gemacht. Sie hebelten laut Polizeiangaben die Brandschutztür eines Fahrradraumes auf und verursachten dabei 1.000 Euro Sachschaden.

Aus dem Raum stahlen sie drei E-Bikes der Marken Cube und Flyer im Wert von 10.000 Euro.

