Betrunkener 29-Jähriger greift Polizisten in Erfurt an

Erfurt. Bei einer Kontrolle in Erfurt griff ein Mann die Polizisten an. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen

In der nacht von Montag auf Dienstag kam es in Erfurt zu Handgreiflichkeiten zwischen einem 29-Jährigen und Polizisten. Gegen 3.15 Uhr hielten die Polizisten auf dem Anger einen E-Scooter-Fahrer an. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur ein alkoholisches Getränk zu viel getrunken hatte. Er erreichte laut Polizei fast 1,9 Promille. Der Mann machte dann anschließend falsche Namensangaben. Die Polizisten brachten den 29-Jährigen in ein Krankenhaus, um eine Blutentnahme durchführen zu lassen.

Das wollte sich der Mann nicht gefallen lassen, also wehrte er sich und das aggressiv. Aufgrund seines Verhaltens erhielt er einen Platzverweis. Wieder wurde der 29-Jährige aggressiv. Er wehrte sich, als die Polizei den Verweis mit Zwang durchsetzen wollten. Dabei verletzte sich ein Polizeibeamter leicht. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen: Trunkenheit im Verkehr, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

