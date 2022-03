Betrunkener Autofahrer fährt in Baugrube in Erfurt

Erfurt. Ein betrunkener Autofahrer ist in Erfurt auf einem Parkplatz in eine Baugrube gefahren. Das Auto blieb seitlich in der Baugrube liegen.

Ein betrunkener Autofahrer ist in Erfurt-Nord in eine Baugrube gefahren. Zeugen beobachteten den Unfall am Samstagmorgen auf einem Parkplatz in der Prager Straße und alarmierten die Polizei, wie die Beamten mitteilten.

Der Wagen lag demnach seitlich in der Grube. Eine Atemalkoholkontrolle beim 51 Jahre alten Fahrer ergab den Angaben zufolge 1,88 Promille.

Er konnte sich zuvor mit seinem Beifahrer aus dem Wagen befreien und musste seinen Führerschein abgeben. Beide blieben unverletzt.