2,2 Promille zeigte das Messgerät bei einem Autofahrer an, der in Erfurt seinen Rausch auf der Straße ausschlafen wollte.

Erfurt. Einen ungünstigen Schlafplatz hat sich ein 30-jähriger Autofahrer in Erfurt ausgesucht.

Betrunkener Autofahrer will in Erfurt seinen Rausch auf der Straße ausschlafen

Um seinen Rausch auszuschlafen, hat ein 30-jähriger Mann in Erfurt am Wochenende einen ungünstigen Ort ausgewählt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann seinen VW mitten auf der Fahrbahn abgestellt, um zu schlafen.