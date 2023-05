Betrunkener Autofahrer zerstört Ampel in Erfurt

Erfurt. In Erfurt hat ein 29-Jähriger mit seinem Auto eine Ampel-Anlage zerstört. Der Polizei hatte der Autofahrer den Vorfall zunächst wesentlich harmloser geschildert.

In Erfurt hat ein Autofahrer am Sonntagabend sowohl eine Ampelanlage als auch sein Auto zerstört. Wie die Polizei am Montag informierte, habe der 29-Jährige zunächst bei der Polizei gemeldet, dass er einen Poller umgefahren habe. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, staunten sie nicht schlecht. Bei dem gemeldeten Poller habe es sich um eine Ampel gehandelt, welche komplett zerstört wurde.

Auch am Auto des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Weiterhin sei der 29-Jährige mit über 1,5 Promille deutlich alkoholisiert gewesen. Nach einer Blutentnahme sowie der Sicherstellung seines Führerscheins, konnte er die Heimreise antreten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.