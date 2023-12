Polizeimeldungen aus Erfurt: Betrunkener greift im Stadtpark Polizisten an - Einbrecher in Schule

Erfurt. Ein Betrunkener hat Rettungskräfte und Polizisten angegriffen. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Erfurt.

Mit einem aggressiven jungen Mann haben es Rettungskräfte und Polizei am Mittwochabend zutun bekommen. Der 18-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei nach übermäßigem Alkoholgenusses im Stadtpark in hilfloser Lage befunden.

Als ein Krankenwagen den jungen Mann in eine Klinik bringen wollte, wurde er renitent. Die Polizei musste zur Unterstützung angefordert werden. Der 18-Jährige verhielt sich weiterhin aggressiv und griff zwei Polizisten an. Einer von ihnen wurde dabei leicht verletzt. Gefesselt und mit einer Strafanzeige im Gepäck, wurde der junge Mann in eine Klinik gebracht.

Thüringer Ministerium beobachtet mehr Gewalt gegen Einsatzkräfte

Anzeige im Doppelpack

Polizeibeamte hatten den richtigen Riecher, als sie am Mittwochabend gegen 23.45 Uhr zwei Personen im Bereich der Schlüterstraße in Erfurt kontrollierten. Die Polizisten stießen in der Jackentasche eines 23-Jährigen auf mehrere Gramm Crystal und Marihuana. Wie die Polizei mitteilt, hatte seine 27 Jahre alte Begleiterin ebenfalls Betäubungsmittel in einer Bauchtasche eingesteckt.

Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt und gegen das Duo Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Einbrecher in Erfurter Schule

Über die Weihnachtsfeiertage schlugen Diebe in einer Schule im Erfurter Norden zu. Am Mittwochmorgen musste ein Hausmeister feststellen, dass Unbekannte ein Fenster der Gemeinschaftsschule am Roten Berg aufgebrochen und dabei Sachschaden verursacht hatten.

Bei einer Überprüfung des Gebäudes stellte sich heraus, dass die Einbrecher in einem Büro und einer Werkstatt zugeschlagen hatten. Die Täter stahlen ein Handy, Schlüssel, Werkzeug sowie einen Lautsprecher im Wert von mehreren hundert Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.