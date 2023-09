Betrunkener Kletterakt auf Anger und Gewaltvorfall am Stadtparkkopf - Die Polizeimeldungen aus Erfurt

Die Polizei musste am Wochenende in Erfurt mehrmals ausrücken. (Symbolbild)

Erfurt. Ein Betrunkener richtete am Erfurter Anger durch seine Kletter-Aktion Schaden an. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Erfurt.

Am Samstagnachmittag kletterte ein Mann auf dem Erfurter Anger auf eine Telefonzelle. Der betrunkene 54-Jährige hatte es nicht auf einen guten Ausblick, sondern auf eine Abdeckung abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, riss er diese mit Gewalt von der Telefonzelle ab und verursachte dadurch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Gegenüber der Polizei weigerte er sich seine Personalien preiszugeben. Da der 54-Jährige den Weisungen der Beamten nicht nachgekommen sei, musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei leistete der Mann Widerstand. Nachdem er sich beruhigt hatte, erhielt der Mann einen Platzverweis sowie mehrere Strafanzeigen.

29-Jähriger greift mehrere Personen an und wird dabei verletzt

Am Samstagabend griff am Stadtparkkopf ein 29-jähriger Mann mehrere Personen an. Eine weitere Gruppe mischte sich laut den Angaben der Polizei in die Auseinandersetzung ein und besprühte wiederum den Täter mit Reizgas. Hierbei wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich die Gruppe und wurde trotz Fahndungsmaßnahmen nicht aufgefunden. Bei der Durchsuchung habe der 29-Jährige gegenüber den Polizeibeamten Widerstand geleistet, verletzt wurde jedoch niemand. Zur Motivation der Tat machte der Täter keine Angaben.

Unfallverursacher flüchtet mit fast 1,9 Promille

In der Nacht zu Sonntag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Stotternheim. Dort war ein 50-jähriger Autofahrer kurz nach Mitternacht mit seinem Kia unterwegs, als er nach links von seinem Fahrstreifen abkam und auf die Gegenspur geriet. Dabei stieß er seitlich mit einer entgegenkommenden Autofahrerin zusammen. Statt anzuhalten, entschied sich der 50-jährige Unfallverursacher laut Polizei dazu zu flüchten. Eine Polizeistreife stellte den Mann aber kurze Zeit später. Hier kam der Grund für seine Flucht zu Tage. Der Kia-Fahrer war mit fast 1,9 Promille erheblich betrunken. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Allerdings entstand Sachschaden von über 1.000 Euro. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst und gegen ihn Strafanzeige erstattet.

Betrunkene E-Scooter Fahrer geschnappt

Am Wochenende wurden im Stadtgebiet von Erfurt zahlreiche betrunkene E-Scooter Fahrer aus dem Verkehr gezogen. So konnte die Polizei insgesamt sieben solcher Alkoholfahrten feststellen. Die ausschließlich männlichen Fahrer waren im Alter von 18 bis 47 Jahren. Gegen drei der Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei ihnen lagen die Atemalkoholwerte nach den Angaben der Polizei über 1,1 Promille. Auf die anderen wartet ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.