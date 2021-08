Foto: via www.imago-images.deimago (Symbolfoto)

Ladendieb bedroht Supermarkt-Mitarbeiter in Erfurt mit Machete

Erfurt. In Erfurt hat ein Ladendieb zwei Supermarkt-Mitarbeiter mit einer Machete bedroht. Der Mann sitzt mittlerweile im Gefängnis.

Am Samstag wurden zwei Mitarbeiter eines Supermarktes in Erfurt von einem 43-jährigen Ladendieb bedroht. Der laut Polizei stark betrunkene Mann hatte zuvor offensichtlich versucht, Nachschub an Alkohol zu stehlen. Demnach wurde er von einer Angestellten des Supermarktes beim Stehlen von Bier und Wodka ertappt worden.

Als er entdeckt wurde, soll der Mann die Angestellte angegriffen haben, woraufhin ihr ein Kollege zur Hilfe kam. Der 43-Jährige zog schließlich eine Machete aus seinem Rucksack und forderte die beiden damit auf, ihn gehen zu lassen. Auf dem Fahrrad konnte der Betrunkene anschließend flüchten.

Die Polizei konnte den Mann kurz darauf aber stellen und festnehmen. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von über zwei Promille. Nach einer Haftrichtervorführung wurde der 43-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.