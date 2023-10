Betrunkener stiehlt Belgischen Schäferhund in Erfurt

Erfurt. Ein Hund, der vor einem Lebensmittelgeschäft angebunden war, ist in Erfurt gestohlen worden.

Ein Mann hat am Freitagnachmittag einen Belgischen Schäferhund gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, war der Hund mit einer Leine und einem GPS-Tracker vor einem Lebensmittelgeschäft am Berliner Platz in Erfurt angebunden.

Der Mann band den Hund los und suchte mit ihm das Weite.

Den entscheidenden Tipp, um den Hund wieder zu finden, gab der Polizei eine Zeugin. Die Polizisten konnten den Dieb ausfindig machen, in seiner Wohnung war der Hund. Den GPS-Sender hatte der Mann entfernt.

Wenig glaubwürdig sagte der alkoholisierte Mann, dass der Hund nach seiner Ansicht entlaufen sei und er ihn daher mit nach Hause genommen hatte. Mit großer Freude wurde das Tier seinem Herrchen wieder übergeben. Den 34-jährigen Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

