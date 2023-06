Betrunkener verursacht Unfall – Kleidercontainer in Flammen – Radfahrer bei Sturz verletzt

Unbekannte haben in Erfurt einen Kleidercontainer in Brand gesetzt (Symbolbild).

Unter Alkoholeinfluss ist ein Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen einen parkenden Pkw gekracht. Außerdem ermittelt die Polizei nach dem Brand eines Kleidercontainers. Die Meldungen für Erfurt.

Das meldet die Polizei aus Erfurt

Betrunkener Fahrer verursacht hohen Schaden

Am Samstag gegen 19.30 Uhr war ein 39-Jähriger mit seinem Auto auf der Alfred-Hess-Straße unterwegs und wollte in die Espachstraße einbiegen. Wie die Polizei mitteilte, kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Auto am Straßenrand. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser habe 1,56 Promille ergeben. Der verursachte Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Verletzte gab es bei dem Unfall glücklicherweise keine. Den 39-jährigen Fahrer erwartete im Anschluss die Blutentnahme und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Unbekannte stecken Kleidercontainer in Brand

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden brannte ein Container zur Kleidersammlung im Erfurter Ammertalweg vollkommen aus. Die Feuerwehr löschte das Feuer bevor weiterer Schaden an umherstehenden Fahrzeugen entstand. Die Polizei geht von einer mutwilligen Inbrandsetzung aus. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zur Ergreifung von tatverdächtigen Personen. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich.

Radfahrer bei Sturz verletzt

Am Samstagnachmittag verletzte sich ein Radfahrer beim Sturz auf dem Erfurter Anger. Der 41-Jährige zog sich hierbei eine Schnittwunde an der Hand zu. Zufällig waren Polizisten vor Ort, die Erste Hilfe leisteten und einen Krankenwagen riefen. Es habe sich dann herausgestellt, dass der Mann zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Mutmaßlich habe das zum Sturz beigetragen. Ein Ermittlungsverfahrens wurde eingeleitet. Neben der medizinischen Behandlung im Krankenhaus wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt.

Betrunkener Autofahrer will flüchten

Am Freitagmorgen wollten Polizisten den Fahrer eines Klein-Lkw kontrollieren, weil sie zuvor eine Verkehrsordnungswidrigkeit beobachtet hatten. Noch während sie dem Mann nachfuhren, wurden die Polizisten Zeugen eines Unfalls: Der Klein-Lkw streifte den Angaben zufolge einen geparkten Pkw. Kurz darauf stellte der Fahrer sein Fahrzeug ab und setzte zu Fuß seinen Weg fort. Polizisten konnten ihn stoppen. Es stellte sich heraus, dass der 29-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, was eine Blutentnahme auf der Dienststelle notwendig machte. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

