Beute im Wert von 16.500 Euro - Diebe im Keller - Einbrecher erbeutet Schmuck und Bargeld

Erfurt Ein Einbrecher hat sich mit Beute im Wert von mehr als 16.000 Euro aus dem Staub gemacht. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus Erfurt.

Ein Unbekannter ließ seiner Zerstörungswut an einem Auto in der Mainzerhofstraße in Erfurt freien Lauf. Nach Angaben der Polizei schlug der Unbekannte zwischen Montagmorgen und Mittwochabend zu.

Dabei zerstörte er eine Scheibe des Fahrzeugs. Der Unbekannte konnte allerdings nicht durch die entstandene Öffnung hindurchgreifen und in das Innere des Fahrzeugs gelangen.

Anschließend flüchtete er und hinterließ einen Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Mit Werkzeug hat sich ein Einbrecher in Erfurter Süden eingedeckt. Der Unbekannte war in ein Einfamilienhaus eingedrungen und hatte sich in das Kellergeschoss begeben. Wie die Polizei mitteilt, brach er dort die Tür zu einem Kellerabteil auf.

Werkzeug gestohlen

Dadurch verursachte er einen Schaden von 25 Euro. Er riss sich verschiedenste Werkzeuge unter den Nagel und flüchtete mit seiner Beute im Wert von mehr als 850 Euro. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl am Mittwochmorgen und rief die Polizei.

Drei betrunkene E-Scooter Fahrer

Gleich drei betrunkene E-Scooter Fahrer mussten in Erfurt ihre Fahrt beenden. Den Anfang machte nach Angaben der Polizei ein 50-jähriger Mann am Mittwochabend in der Schlachthofstraße. Er erreichte einen Wert von fast 0,8 Promille.

Am frühen Donnerstagmorgen ging der Polizei ein 38-jähriger Mann am Juri-Gagarin Ring ins Netz. Er brachte es bei einem Alkoholtest auf über ein Promille. Die zwei Verkehrssünder kamen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige davon.

Anders erging es einem 19-Jährigen heute Morgen gegen 4 Uhr in der Schlösserstraße. Er brachte es auf über 1,5 Promille. Eine Blutentnahme und eine Strafanzeige waren für ihn die Folge.

Einbrecher machen Beute im Wert von 16.500 Euro

Einen großen Schaden erlitt eine Erfurter Firma in den vergangenen Tagen durch einen Einbrecher. Unbemerkt hatte er sich auf das Firmengelände im Erfurter Norden begeben. Mit Gewalt brach er dort ein Tor zu einer Lagerhalle auf.

Aus dieser stahl er eine technische Pumpe, Blitzschutz und weiteres Equipment. Er machte sich schließlich mit einer Beute im Wert von mehr als 16.000 Euro aus dem Staub. Ein Mitarbeiter der Firma entdeckte den Einbruch und die Polizei kam Mittwochmorgen zum Einsatz. Diese ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Einbrecher erbeutet Schmuck und Bargeld

Große Beute machte ein Einbrecher Mittwochnachmittag in der Andreasvorstadt in Erfurt. Der Unbekannte war zunächst in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und öffnete mit Gewalt die Tür zu einer Wohnung.

Diese durchsuchte er und wurde schließlich fündig. Goldschmuck, eine Kreditkarte und mindestens 1500 Euro Bargeld steckte er ein, bevor er sich aus dem Staub machte.

Der Dieb hinterließ zusätzlich einen Schaden in Höhe von 100 Euro. Die 64-jährige Tochter der Bewohnerin bemerkte den Einbruch und informierte die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

