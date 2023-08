Bewegung in der Alten Oper in Erfurt: Sommertanztage erfolgreich gemeistert

Erfurt. Die Abschlussgala des Erfurter Tanzhauses war nach kurzer Zeit ausverkauft. Einige Teilnehmer waren aus dem gesamten Bundesgebiet angereist.

Mit insgesamt sieben Tanzlehrern und Choreographen bestritt das Tanzhaus Erfurt in diesem Jahr die Workshopwoche der 14. Sommertanztage. Höhepunkt war am Samstag die Abschlussgala in der Alten Oper, die innerhalb von drei Wochen nach Verkaufsstart ausverkauft war, bereits als das Programm noch gar nicht feststand. Während der Woche trainierten Teilnehmer, aus dem ganzen Bundesgebiet angereist, in 20 Kursen auf verschiedenen Niveaustufen. Von Anfänger bis Profi. Dabei sogen besonders die Neulinge die Bühnenatmosphäre auf und genossen den Applaus des Publikums.