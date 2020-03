Big-Band-Sound und Vernissage an Gymnasien in Erfurt

Jene Eltern, die in ihrem Kind besondere musische oder künstlerische Talente schlummern sehen, konnten sich am Samstag gleich in zwei Schulen informieren, ob eine denn die richtige für den Wechsel nach der 4. Klasse wäre. Allerdings war dafür eine Reise quer durch die Stadt nötig. Wer sie antrat, der fand zwischen dem Königin-Luise-Gymnasium (KLG) und dem Heinrich-Hertz-Gymnasium einige Gemeinsamkeiten und feine Unterschiede.

Vorbereitung auf große Schul-Show des KLG

Im KLG sind die Gänge voller Menschen und in den Räumen stehen Grüppchen zusammen: Lehrer, Schüler, Eltern und – meist schüchtern dabei – die Kinder letzterer. Aus der Aula dringt satter Bläsersound. Die Schule ist für ihre Bläserklassen und dem besonderen Profil bekannt. Während der vorigen Woche war das aber noch etwas anders. „Aus jedem Raum war irgendwie Freddy Mercury mit Queen zu hören“, sagt Maurice Haueis vom Förderverein, sichtlich begeistert. Der Hintergrund: Am kommenden Wochenende steigt – und das diesmal im Parksaal der Arena – die neueste Schul-Show unter dem Titel „Bohemian forever“. Auf die arbeite eben die ganze Schule derzeit hin. Dass es ein gelungenes Spektakel – so wie in der Vergangenheit die „Celtic Night“ und „König der Löwen“ – wird, daran zweifelt hier niemand.

Abschluss der Spendenaktion

Von links: Schülervertreter Tom Lukas und Nelly Lück übergeben Melanie Thurm (Bunte Schafe) die Spende. Schulleiter Michael Walther freut sich mit über die erfolgreiche Aktion. Foto: Casjen Carl

Im Raum, in dem sich Förderverein und Schülervertretung vorstellen, nutzt man den Tag der offenen Tür indes dazu, die Spendenaktion aus der Adventszeit zu vollenden. Genau 1695,45 Euro werden an den Verein „Bunte Schafe“ weitergegeben, die das Geld in ihr Pausenbrot-Projekt fließen lassen. Schülervertreter Tom Lukas und Nelly Lück finden das sehr passend, weil somit große Schüler kleinen helfen und das Geld vor Ort nützt.

Melanie Thurm von den „Bunten Schafen“ erläutert, dass derzeit 20 Kinder pro Tag, die von zu Hause keine Verpflegung in ihre Jenaplan-Schule mitbekommen, einen Lunch-Beutel erhalten, der fast über den Tag hilft, weil leider einige von den Kindern auch nicht zum Mittagessen angemeldet seien. Für fünf der Kleinen sichere nun das Geld der KLG-Schüler das Frühstück und mehr.

Heinrich-Hertz-Gymnasium personell gut aufgestellt

Das erste, was im Heinrich-Hertz-Gymnasium auffällt, ist der Duft nach Gebackenem auf den Gängen. Klar, an solchen Tagen zeigen sich die Schulen sehr gastfreundlich. Scheu vor allzu großem Andrang hat Schulleiterin Bettina Pfeil nicht. „Das Haus ist groß genug.“ Sprich, es gibt genug Räume und auch personell sei man gut aufgestellt. Weil ein großer Teil der jungen Lehrerschaft in Teilzeit arbeitet, habe man es geschafft, dass die Klassen meist zwei Klassenlehrerinnen bzw. -lehrer haben.

Aus der komfortablen Gesamtsituation ergebe sich auch eine Neuerung an der Schule. Die Klasse 11s. In dieser würden jetzt jene Regelschüler aus anderen Schulen zusammengefasst, die es am Hertz-Gymnasium nun doch angehen, das Abitur abzulegen. Solche Jungen und Mädchen wurden bisher in bestehende Klassen integriert. „Wenn ich nach den Anfragen gehe, würden wir gleich mehrere Klassen voll bekommen“, meint Schulleiterin Bettina Pfeil und ist so sicher, dass das neue Angebot gut einschlägt.

Big-Band-Klasse für musikalische Einsteiger

Grundsätzlich sieht sie das Gymnasium mit seinem Profil – verstärkt Musik und Kunst – gut aufgestellt. So bietet die Big-Band-Klasse all jenen Kindern eine gute Chance, die überhaupt anfangen wollen, ein Instrument zu spielen. Steffen Gabel, vom Verein „Musik macht schlau“ mit dem die Schule kooperiert, freut sich, das inzwischen in einem ehemaligen Küchenraum für die Einsteiger-Big-Band ein fester Probensaal gefunden ist.

Wer sich eher für die bildende Kunst interessiert, muss im Hertz-Gymnasium hoch hinaus. Denn das große Atelier findet sich unter dem Dach. Hier wurden am Samstag mit einer kleinen Vernissage die Abschlussarbeiten der künftigen Abiturienten unter dem Titel „Gespiegelt“ vorgestellt. Kunstlehrerin Katharina Heller freute sich über eine Reihe sehr gute Arbeiten und sieht in der Schule ein gutes Sprungbrett für angehende Künstler oder baldige Kunststudenten.