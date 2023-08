Bistum Erfurt: Neue Vorsitzende der Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs

Erfurt. Der sexuelle Missbrauch Minderjähriger und anderen Schutzbedürftiger soll auch im Bistum Erfurt aufgeklärt werden. Nun hat die Kommission eine neue Vorsitzende.

Wie in allen Bistümern arbeitet auch in Erfurt eine Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen durch Kleriker oder sonstige Beschäftigte im Kirchlichen Dienst. Sie wurde im Frühjahr 2021 von Bischof Ulrich Neymeyr errichtet, um unabhängig und transparent Tatsachen, Ursachen und Folgen dieses sexuellen Missbrauchs im Bistum Erfurt zu erfassen.

So sollen unter anderem Strukturen identifiziert werden, die den Beschuldigten ihr Handeln ermöglicht oder erleichtert haben. Zudem wird der administrative Umgang der Kirche mit Beschuldigten und Betroffenen beleuchtet. In ihrer Sitzung am 8. Juni 2023 hat die Aufarbeitungskommission die ehemalige Richterin am Bundesarbeitsgericht Ulrike Brune zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie löst den Leitenden Oberstaatsanwalt i.R. Franz A. Trost ab, der die Kommission seit ihrer konstituierenden Sitzung im Oktober 2021 geleitet hatte. Herr Trost gab den Vorsitz auf eigenen Wunsch ab, gehört der Kommission als Stellvertretender Vorsitzender jedoch weiterhin an. Zum Zweiten Stellvertretenden Vorsitzenden wurde der Jenaer Erziehungswissenschaftler Michael Winkler gewählt.

Nunmehr besteht die Aufarbeitungskommission aus sieben Mitgliedern, zwei von ihnen gehören der Gruppe der Betroffenen an. Seit Anfang 2022 trifft sich die Lesegruppe der Aufarbeitungskommission regelmäßig zum Studium der zur Aufarbeitung erforderlichen Akten des Bistums. Für eine Reihe von Tätern soll Einsicht in bei dem Stasi-Unterlagen-Archiv in Berlin lagernde Akten genommen werden. Jeweils zum Jahresende wird die Aufarbeitungskommission dem Bischof einen Bericht über ihre Arbeit vorlegen.

Die Vorsitzende der Aufarbeitungskommission ist über die Geschäftsstelle der Aufarbeitungskommission im Bischöflichen Ordinariat des Bistums Erfurt erreichbar: rechtsabteilung@Bistum-Erfurt.de, Tel. 0361/657292).