Ein Wärmebild des Leipziger Platzes in Erfurt. Die gelben Zonen sind bis zu 40 Grad warm, die roten sogar 50 Grad heiß. Bäume vermindern die Aufheizung und spenden Schatten.

Erfurt. Ergebnis der Bürgerbefragung zur Umgestaltung des Leipziger Platzes in Erfurt liegt vor.

Was tun bei Hitze? Wie kann eine Stadt zur „hitzerobusten Stadt“, also einer „HeatResilient City“ werden? Damit hat sich das Forschungsprojekt an der Fachhochschule Erfurt unter Leitung von Professorin Heidi Sinning befasst.