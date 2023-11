Black Friday in Erfurt: Kaufen oder nicht kaufen?

Warum gibt es keinen Black Friday im Frühling? Dann fiele so manche Kaufentscheidung am heutigen Tag leichter, zumindest unserer Erfurter Redakteurin Anja Derowski.

In einem Monat sitzen wir alle unter dem Weihnachtsbaum, singen hoffentlich nicht ganz schief fröhliche Lieder und schenken einander nette Gaben. Wie praktisch also, dass heute Black Friday ist. Der ist immer an einem Freitag, wie der Name schon sagt. In diesem Jahr passt das halt mit dem „in-einem-Monat-ist-Heiligabend“.

Bei manchen löst das einen gewissen Stress aus. Aber es gibt jene, die schon im Sommer die ersten Geschenke zusammenhaben. Und eben jene, die am 24., also 24.12.,vormittags losrennen. Ich bin irgendwo in der Mitte, na gut, eher letztes Drittel. Will sagen, so manches Schnäppchen erhoffe ich mir heute und in den Tagen rund um Black Friday.

Ein Schnäppchen ist nicht mal ein Geschenk. Sondern ein echt wichtiges Utensil. Und zwar: Neulich ging unser Wasserkocher kaputt. Ich verkündete sofort, also vor etwa vier Wochen, der Wasserkocher werde erst gekauft, wenn Black Friday sei. Brav stellten wir, wie früher, einen Topf auf den Herd und erhitzten darin das Wasser. Das geht natürlich viel langsamer und das Auskippen ist auch nicht so prall. Überhaupt habe ich das Gefühl, es verbraucht mehr Strom. Die Physiklehrer unter Ihnen können das bestimmt errechnen – ich wählte das Fach damals ab.

Black Friday im Frühling wäre die Lösung

Wie dem auch sei, lange hielt ich mein Vorhaben, auf heute zu warten, nicht durch. Mir fiel unser Wasserkocher im Garten ein. Der ist im Winter ohnehin gering frequentiert. Jetzt haben wir wieder schnell heißes Wasser – und er leuchtet so schön blau dazu. Wenn es morgens noch dunkel ist, wirkt es besonders schick.

Fast überlege ich jetzt, keinen neuen zu kaufen. Doch im Frühling, wenn die Gartensaison losgeht, dann würde er im Garten fehlen. Und dann ist kein Black Friday. Verflixt.