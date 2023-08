Tausende Lichter in unzähligen Farben hatte das Lichterfest im Egapark zu bieten. Schon am ersten Tag war die Festwiese gut mit Besuchern gefüllt.

Blaue Feen und Feuerwerk in Erfurt: So lief der erste Lichterfest-Tag im Egapark

Erfurt. Ein Abend ohne Regen und mit Disco lockte viele Besucher in den Egapark. Welcher Höhepunkt dort auch Samstagabend für die Erfurter bereitgehalten wird.

Einige waren schon 18 Uhr auf dem Egapark-Gelände unterwegs, andere gingen gezielt zum Feuerwerk hin – der erste Abend des zweitägigen Lichterfests hat die Besucher dank des guten Wetters in Scharen in den Erfurter Westen gelockt. Insgesamt wurden laut Erfurter Stadtwerke 9.446 Lichterfest-Gäste gezählt. Erstmals bietet Ronny Lessau von der Kreativtankstelle eine Chillout-Lounge an. Große blau erleuchtete Feen waren ein besonderer Hingucker, aber auch Illuminationen an der Sternwarte wurden vielseits bewundert. Das Feuerwerk startet auch am Samstag wieder 22.50 Uhr.