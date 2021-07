Blühendes Erfurt aus besonderen Blickwinkeln entdeckt

Erfurt. Zu unserer Sommeraktion „Meine Blumenstadt“ erreichen uns zahlreiche Zuschriften – mit interessanten Blickwinkeln auf ein blühendes Erfurt.

„Für den kleinen Blumenhunger“, sozusagen als BUGA to-go, kommt die Mini-Buga der Familie Pradel daher: „Wir haben die Mini-Buga zusammen mit unseren Kindern Emilia (6) und Arthur (5) bepflanzt, selbige kümmern sich auch liebevoll um den Erhalt“, schreibt Matthias Pradel. Zu sehen ist das Ergebnis in der Wilhelm-Külz-Straße 15 - und hier nun als Beitrag der Familie zu unserem Wettbewerb „Meine Blumenstadt“.

Etliche Fotos haben uns schon erreicht: Aufgenommen im Egapark und auf dem Petersberg, in der Gera-Aue oder aber vor der eigenen Haustür oder auf dem eigenen Balkon. Blühende Orte allesamt, die mit ihrer Kreativität und ihrem Pflanzenreichtum zu verzaubern wissen. Und viele der Einsendungen habe sich besondere Blickwinkel gesucht, um „ihre“ Blumenstadt in Szene zu setzen. Es ist eine wahre Freude zu sehen, wie sehr das Thema die Erfurter ganz offenbar bewegt – mit und ohne Bundesgartenschau im Hintergrund.

Haben auch Sie einen Ort, den sie mit „Blumenstadt“ verbinden? Dann fotografieren Sie ihn oder suchen das schönste Bild dazu heraus. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Bilder mit einer kleinen Erklärung oder Geschichte versehen, die einen Bezug zur Blumenstadt Erfurt hat. Was verbinden Sie mit diesem Beinamen Erfurts? Blicken Sie gern in die Geschichte zurück – oder schauen Sie voraus in die Zeit nach der Bundesgartenschau.

Alle, die sich an unserer Sommeraktion „Meine Blumenstadt“ beteiligen, haben die Chance auf einen der von uns ausgelobten Gewinne: Es gibt eine Ega-Jahreskarte für das Jahr 2022, inklusive Führung durch den Ega-Chefgärtner zu gewinnen. Kakteengärtner Ulrich Haage führt höchstpersönlich durch die älteste Kakteenzucht der Welt. Zwei Tageskarten für die Buga sind im Lostopf sowie je zehn Hefte „Gartenzeit“ und „Backzeit“.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen per E-Mail an: erfurt@funkemedien.de oder Pressehaus Erfurt, Meyfartstraße 19, 99084 Erfurt.