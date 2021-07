„Blühstreifen – zwischen Traum und Zaun“ zur Buga in Erfurt

Blick in die Ausstellung „Blühstreifen – zwischen Traum und Zaun“ in der Kunsthalle Erfurt.

Erfurt. Durch die Ausstellung „Blühstreifen – zwischen Traum und Zaun“ in der Kunsthalle Erfurt werden sonntags Sonderführungen angeboten.

Durch die Ausstellung „Blühstreifen – zwischen Traum und Zaun“ in der Kunsthalle Erfurt führt am Sonntag, 18. Juli, 11.15 Uhr, der Kurator Kai Uwe Schierz. Eine zweite Kuratorenführung mit Philipp Schreiner wird am Sonntag, 25. Juli, um 11.15 Uhr starten. Bis zum Ende der Ausstellung am 3. Oktober, werden die Kuratoren Susanne Knorr, Kai Uwe Schierz, Philipp Schreiner und Ulrike Wollenhaupt-Schmidt zu ausgewählten Terminen besondere Führungen anbieten. Alle werden auch auf www. erfurt.de angekündigt. Anlässlich der Bundesgartenschau 2021 stellen unter dem Motto „Blühstreifen“ mehr als 90 Künstler aus neun Ländern das Thema „Garten“ in den Fokus der Kunst.