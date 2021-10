Stephan Graf´s Double Vision: Ein Powertrio spielt am 30. Oktober im HsD Gewerkschaftshaus Blues-Rock.

Das Blues-Rock-Trio „Stephan Graf´s Double Vision“ spielt Samstagabend, 30. Oktober, im HsD Gewerkschaftshaus. Mittlerweile hat die Band sieben produzierte Alben vorzuweisen und tourt in Deutschland und vielen Teilen Europas. Mit dem neuen Studioalbum „Pure’n’simple“ kommen sie nach Erfurt. Der Abend beginnt 20 Uhr. Tickets gibt es an allen Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Es gilt die 3G-Regel.