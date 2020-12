Blume wirbt an der Autobahn

Jowohl am Hermsdorfer Kreuz als auch am Erfurter Kreuz stehen die Schilder in beiden Autobahn-Richtungen.

Seit dieser Woche informieren Autobahntafeln über die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt, die am 23. April nächstes Jahr startet. Mit einem farbenprächtigen Blumen-Motiv werben zwei der Schilder am Hermsdorfer Kreuz, teilte die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) mit. Zwei weitere Schilder folgen am Erfurter Kreuz. Alljährlich werden die Hinweistafeln im Auftrag der TTG an den beiden hochfrequentierten Autobahnkreuzen aufgestellt, um Reisende auf die touristischen Jahresthemen Thüringens hinzuweisen. Die neuen Tafeln zur Buga ergänzen die Werbeschilder zum Jubiläumsjahr 2021 „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“, das im Oktober begonnen hat.