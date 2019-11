Erfurt. In Erfurt haben Einbrecher einen Wohnhaus durchsucht. Für den Hausbesitzer gab es ein böses Erwachen.

Böses Erwachen: Einbrecher durchwühlen Haus und erbeuten Auto

Ein böses Erwachen hatte am Donnerstag ein 64-Jähriger in Stotternheim. Der Hausbesitzer musste feststellen, dass Unbekannte in sein Haus eingebrochen waren.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Diebe sich Zutritt über die Terrassentür verschafft und das Wohnzimmer durchsucht. Dabei entdeckten sie ein hochwertiges Smartphone und einen Autoschlüssel. Mit dem Schlüssel war es dann ein leichtes, den auf dem Grundstück geparkten VW zu stehlen. Die eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Weitere Blaulichtmeldungen