Die Polizeibeamten führen den Bräutigam in Richtung Domplatz ab.

Erfurt/Ilm-Kreis. Aus diesem Grund wurde ein 27-Jähriger am Dienstagmittag vor dem Erfurter Standesamt von Beamten abgeführt

Bräutigam nach Trauung in Erfurt festgenommen

Der Hochzeitstag eines jungen Mannes endete in Erfurt abrupt: Nachdem das Brautpaar aus dem Erfurter Standesamt schritt und dort von Bekannten und Verwandten bejubelt wurde, nahmen rund sieben Polizeibeamte den 27-Jährigen Bräutigam fest. Nach einer Diskussion zwischen Braut, Bräutigam und Polizei führten die Beamten den Mann schließlich vorbei am Theater Waidspeicher in Richtung Domplatz ab.