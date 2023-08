Branchentreff der Musikwirtschaft erstmals in Erfurt

Erfurt. Bislang ist Thüringen ein weißer Fleck auf der Landkarte der Musikwirtschaft – das soll der erste Treff dieser Kreativbranche in Erfurt ändern.

Musiker treffen auf Produzenten, Veranstalter auf Label-Chefs, Clubbetreiber und Veranstalter auf Instrumentenhersteller – kurz gesagt: Mitteldeutschlands erste Musikbusiness-Convention „Mittelgrün.Con“, die vom 24. bis 26. August rund um die Marktstraße in Erfurt stattfindet, führt Akteurinnen und Akteure der Musikbranche zusammen.

Drei Tage lang geht es dabei vor allem ums Netzwerken, wie Eric Lubadel erklärt. Er steht gemeinsam mit Lena Stoppe hinter „Mittelgrün Reisen“, einem Erfurter Unternehmen, das sich der nachhaltigen Künstlerentwicklung verschrieben hat. Neben zahlreichen Sprechern der Branche, darunter Felix Räuber, Sänger der Band Polarkreis 18 („Allein, Allein“), und dem Rapper CRZA sind darunter Experten der Kreativwirtschaft, Wissenschaftler und Vertreter aus der Politik, die die Panels „Musik- und Kreativwirtschaft“, „Medien & Nachhaltigkeit“, „Kulturförderung“ und „Politik“ im Café Nerly besetzen.

Dazu gesellen sich Auftritte von Bands wie Oskars Mum, Traumfresser, Juweel und Florian Paul & Die Kapelle der letzten Hoffnung, die auf der Bühne im Café Nerly, im Popup-Store Fischmarkt 11 und im Biergarten vom „Güldenen Rade“ spielen. Workshops finden in den Räumen von Buch Stapp statt. Den Zeitplan und Tickets für das Programm gibt es unter der Adresse www.mittelgruencon.de, teils sind die Auftritte auch ohne Ticket zu besuchen.

„Wir waren selbst als Sprecher auf vielen Conventions des Musikbusiness in ganz Deutschland zu Gast. In Thüringen gab es so etwas bislang noch nicht“, sagt Eric Lubadel zu den Beweggründen, eine Convention in Erfurt zu veranstalten. Er ist selbst Musiker und stand schon unter anderem mit David Garrett, Roland Kaiser und Andrea Bocelli auf der Bühne. Lena Stoppe hat Soziale Arbeit studiert. „Mittelgrün Reisen“ setzt den Menschen in den Mittelpunkt der Musikszene: „Also auf nachhaltige Karriereförderung statt schnellen, dafür nur kurzen Erfolgs.“