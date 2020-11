Einsatz der Feuerwehren in Erfurt: Eine Lagerhalle am Berliner Platz brennt. Mehrere Personen sind verletzt.

Erfurt Bei einem Brand in einer Lagerhalle am Berliner Platz in Erfurt sind nach Angaben der Feuerwehr am Montag vier Personen verletzt worden. Sie hatten Rauchgas eingeatmet.

Die Berufsfeuerwehr sowie die Einheiten Gispersleben und Marbach der Freiwilligen Feuerwehr Erfurt sind momentan im Einsatz.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen abschalten.

Weitere Informationen folgen.

