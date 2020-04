Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand verteilt sich in Erfurt über zwei Etagen

Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Havannaer Straße in Erfurt einen Brand. Rauchmelder hatten Alarm geschlagen und Rauch drang durch die Lüftungsschächte des Gebäudes. Neben der Berufsfeuerwehr Erfurt kam auch die freiwillige Feuerwehr Gispersleben zum Einsatz. Die betroffene Wohnung im 2. Obergeschoss öffneten die Einsatzkräfte. In der Küche war ein Brand ausgebrochen. Der Rauch hatte sich über einen Kabelschacht des Hauses bis in das 4. Obergeschoss verteilt. Das Gebäude musste geräumt werden.

Anwohner wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die betroffene Wohnung ist unbewohnbar. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zur genauen Brandursache hat die Kripo Erfurt die Ermittlungen aufgenommen.

