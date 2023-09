Brandgefährlich: Falsches Trennen gefährdet Erfurter Müllmänner

Erfurt. Nur das schnelle Entladen ihrer Fahrzeuge bewahrt Mitarbeiter der Stadtwirtschaft vor größeren Bränden. Die Gefahr stammt von kleinen elektronischen Bauteilen.

In Erfurt häufen sich die Brände durch falsch entsorgte Lithium-Akkus. In zwei Entsorgungsfahrzeugen der SWE Stadtwirtschaft brannte es aus diesem Grund am Montag in der Hanoier Straße und am Theaterplatz. Durch eine schnelle Leerung vor Ort und das Löschen konnten Schäden vermieden werden.

Akkus gehören nicht in den Hausmüll

Die SWE Stadtwirtschaft gibt als Grund für die Brände die falsche Entsorgung von Elektrogeräten mit Lithium-Akkus an. Da Lithium ein Metall ist, das sehr leicht brennen kann, dürfen diese Akkus nicht in der Hausmülltonne entsorgt werden, sondern sind in Fachgeschäften oder auf dem Wertstoffhof fachgerecht zu beseitigen. Denn durch das Pressen des Mülls in den Entsorgungsfahrzeugen können sich die Lithium-Akkus entzünden. Aus diesem Grund kam es im Erfurter Stadtgebiet in diesem Jahr schon zu fünf Bränden in Entsorgungsfahrzeugen der SWE Stadtwirtschaft.

Pfandpflicht würde Gefahr minimieren

Sprecher Ivo Dierbach: „Solche Lithium-Akkus stecken in immer mehr Elektrogeräten. Von der E-Zigarette bis zum Smartphone. Diese werden nach ihrer Lebensdauer entsorgt. Eine Pfandpflicht für Lithium-Akkus würde verhindern, dass sie im Müll landen und die Gefahr für Brände minimieren“.