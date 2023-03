Die Feuerwehr rückte am Wochenende in Erfurt mehrmals wegen Brandstiftung aus. (Symbolbild)

Brandstiftung in Erfurt: Täter verursachen Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro

Erfurt. Polizei und Feuerwehr mussten zweimal wegen Brandstiftung ausrücken. Die Polizei leitet Ermittlungen ein.

Polizei und Feuerwehr rückten am Wochenende in Erfurt wegen zwei Brandstiftungen aus. Am Samstagabend hatte eine Papiermülltonne in der Johannesstraße gebrannt. Das Feuer verursachte Schäden an der Tonne und mehreren Fensterscheiben eines nahegelegenen Gebäudes in Höhe von 2000 Euro.

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend ein Feuer an der Styropordämmung der Hausfassade eines Neubaus im Alfred-Delp-Ring entfacht. Der Täter verursachte einen Schaden von etwa 3000 Euro. In beiden Fällen hat die Polizei Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen.

