Brandstiftung in Erfurter Mehrfamilienhaus – alle Mieter müssen Gebäude verlassen

Unbekannte haben am Samstagabend einen Schrank angezündet, der im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Liebknechtstraße an.

Durch den Brand kam es im Treppenhaus zu starker Rauchentwicklung, so dass alle Bewohner des Hauses das Objekt selbstständig oder mit Hilfe der Feuerwehr verlassen mussten. Wie hoch der Sachschaden ist und wer den Brand gelegt hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Verletzt wurde von den insgesamt 19 Mietern glücklicherweise niemand.

