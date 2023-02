Brennende Matratze sorgt für Feuerwehreinsatz in Erfurter Ortsteil

Erfurt. Der Marbacher Besitzer wurde beim Löschversuch leicht verletzt

Eine Matratze hat am Montagmorgen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 4.30 Uhr in der Frühe wurde der Brand in einem Mehrfamilienhaus im Erfurter Ortsteil Marbach gemeldet. Aus noch ungeklärter Ursache war das Liegepolster im zweiten Obergeschoss in Brand geraten. Ein 34-jähriger Anwohner, der das brennende Stück aus der Not heraus aus dem Fenster warf, wurde bei dem Löschversuch leicht verletzt. Der Mann wurde im Laufe des Morgens zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Erfurter Polizei mitteilt, wurden sowohl die Hausfassade als auch die Holzveranda des betroffenen Gebäudeteils durch den Brand beschädigt.