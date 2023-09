Brockhaus Reloaded: Erfurter Schüler tauchen tief ein in digitales Wissen

Erfurt. Mit der Brockhaus Enzyklopädie lassen sich ganze Schrankwände füllen – nun gibt es für Erfurter Schüler Zugriff auf eine digitale Variante.

Seit dem neuen Schuljahr hat die Erfurter Stadt- und Regionalbibliothek ihr Angebot um ein Online-Portal erweitert, das vor allem, aber nicht nur für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonal interessant sein dürfte. Es handelt sich um einen alten Bekannten im neuen Gewand – den Brockhaus.

Übersichtlich, zitierfähig und multimedial aufbereitet stehen eine allgemeine Enzyklopädie und ein Schullexikon in verständlicher Sprache zur Verfügung. Wer sich mit Fragen des Klimasystems und des Klimawandels beschäftigen möchte, findet dazu im Wissensportal „Klima der Welt“ umfangreiche Informationen.

Selbstlern-Kurse und Unterrichtseinheiten zur Medienbildung

In Online-Kursen zum Selberlernen erfahren Schülerinnen und Schüler alles, was für eine erfolgreiche Recherche wichtig ist: Wie finde ich geeignete Informationen für mein Thema? Wie benutze ich fremde Bilder und Texte? Wie erkenne ich Fake News und manipulierte Bilder? An beispielhaften Rechercheaufträgen kann das Wissen direkt angewandt und geübt werden. Richtig spannend wird’s beim Escape Spiel „Exit The Fake“. In dem Serious Game müssen knifflige Aufgaben gelöst und Falschnachrichten entlarvt werden, um die Verbreitung eines gefakten Videos zu verhindern.

Zugang zum neuen digitalen Wissens- und Lernangebot haben alle mit gültigem Bibliotheksausweis. Dazu einfach unseren Bibliothekskatlog OPAC aufrufen und in der rechten Spalte auf den Link unter „Digitale Wissenswelt: Brockhaus“ klicken.

Übrigens: Für Freunde der Nostalgie steht eine gedruckte Ausgabe des Brockhaus im 1. OG in der Bibliothek am Domplatz.