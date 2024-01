Zwischen Böllern und Schlägen Brutaler Angriff in der Silvesternacht in Erfurt: Drei Personen zum Teil schwer verletzt

Erfurt Ein 45-jähriger Mann packte einen 26-Jährigen und drückte ihn in eine bereits angezündete Feuerwerks-Batterie.

In der Silvesternacht wurde eine Personengruppe brutal angegriffen. In der Lowetscher Straße hatte ein 26-Jähriger zusammen mit zwei Freunden das neue Jahr gefeiert, als ihn plötzlich ein 45-Jähriger von hinten packte. Anschließend drückt er den 26-Jährigen in eine bereits angezündete Feuerwerks-Batterie und schlug mit einem Stock auf ihn ein, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Eine 34-Jährige und ihr 48 Jahre alter Begleiter versuchten ihrem Freund zu helfen. Dabei wurden sie ebenfalls mit dem Stock attackiert. Zusätzlich mischten sich zwei Begleiterinnen des Angreifers ein und verletzen die 34-Jährige.

Die drei Freunde wurden zum Teil schwer verletzt. Gegen die polizeibekannten Angreifer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.