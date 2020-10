Buch in Erfurt erzählt ein Stück Reformationsgeschichte

Von den Schäden und dem schlechten Gesamtzustand ist nichts mehr zu entdecken an dem Buch, das 28 Flugschriften aus den Jahren von 1546 bis 1554 vereint. Pünktlich vor dem Reformationstag am 31. Oktober stellte Michael Ludscheidt am Donnerstag den Sammelband vor, der in den vergangenen drei Monaten restauriert wurde. Nun steht er in der Bibliothek des Evangelischen Ministeriums im Augustinerkloster wieder für Forschungsarbeiten zur Verfügung. Und Ludscheidt, der Hüter des Buchbestandes dieser Bibliothek, ist froh, dass damit ein Stück Reformationsgeschichte für die Nachwelt erhalten bleibt.

Restauratorin Elke Wilcke aus Gotha heilte die Schäden Den hölzernen und deformierten Buchdeckel vorn durchzog ein Riss. Dem hinteren fehlte eine Ecke und ein Riss hatte sich auch dort ausgebreitet. Stark verdreckt waren nicht nur die Seiten, sondern auch der Sammelband von außen. Zudem zog sich ein alter Wasserschaden mehr oder minder durch alle Blätter. Schäden gab es an den Bindestellen und den Schließen, von denen eine ganz und gar fehlte. Vom Halblederband, der die Buchdeckel umfasste, war fast nichts mehr übrig. Das alles hat Buchrestauratorin Elke Wilcke aus Gotha gereinigt und geheilt, mit der die Bibliothek schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet. In schlechtem Zustand und nicht mehr nutzbar war der Sammelband mit Flugschriften, die Ideen der Reformation verbreiteten, in der Bibliothek des Evangelischen Ministeriums im Augustinerkloster. Foto: Elke Wilcke Um dem historischen Buch für die Zukunft noch etwas mehr Schutz zu bieten, bekam es auch noch ein hellgraues Futteral, in dem es jetzt zwischen seinen Kollegen im Regal stehen wird. Den Unterschied zwischen dem restaurierten Sammelband und einem Band im vorherigen angegriffenen Zustand verdeutlichte der Bibliotheks-Chef, anhand eines möglichen Nachfolgekandidaten. Den hatte er auf den Tisch im alten Bibliothekssaal gepackt und auch ein paar einzelne Flugschriften, ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert. Die Flugschriften – ob mehr oder weniger aufwendig gestaltet – erschienen einzeln. In Bibliotheken wurden sie später aber häufig zusammengefasst. Auf welchem Weg der Sammelband mit den Ideen der Reformation nach Erfurt gelangte, lässt sich laut Ludscheidt nicht mehr nachvollziehen. „Der Zahn der Zeit nagt auch an schöngefassten Büchern“, weiß er. Für Forschungen steht das restaurierte Exemplar wieder zur Verfügung. Zum besseren Schutz steht es in einem neuen hellgrauen Futteral im Regal der Bibliothek. Foto: Marco Schmidt Aus eigener finanzieller Kraft hätten die Bibliothek und ihr Förderverein den Band jedenfalls nicht restaurieren lassen können, räumte er ein. Mit 3000 Mark förderte und leistete die Thüringer Staatskanzlei den Löwenanteil an der Finanzierung. Und das war nicht die erste Restaurierung, die sie ermöglichte. Der Förderverein der Bibliothek steuerte 300 Euro bei. Ein knappes Vierteljahr war der Sammelband in Behandlung bei der Buchrestauratorin. 14 Blätter aus der Magdeburger Druckwerkstatt von Michael Lotter Inhaltlich befassen sich die Flugschriften in dem Band mit Fragen der evangelischen Glaubenslehre, der Kirchenordnung und der Bekenntnisbildung. Die Hälfte der Blätter im Sammelband stammt aus der Magdeburger Druckwerkstatt von Michael Lotter, einem der bedeutendsten Reformationsdrucker, wie Ludscheidt betont. Gut möglich, dass ein Sammler aus Magdeburg die Flugschriften zusammengestellt hat.