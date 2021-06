Buchsammlung unterstützt Kinder bei ihrer Trauer

Erfurt. Übergabe einer außergewöhnlichen Buchsammlung zum Thema Trauer.

Friederike Spengler (links), Regionalbischöfin der Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und Stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Thüringer Hospiz- und Palliativverbandes (THPV), beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Trauer bei Kindern. Daher wirbt sie für die Beteiligung von Kindern an Trauerprozessen und für die „Charta für trauernde Kinder“. Mit der Übergabe ihrer Kinderbuch-Sammlung „Kinder begegnen Sterben, Trauer und Tod“ am Dienstag im Augustinerkloster an den THPV erhofft sie sich mehr Teilhabe am Umgang mit Trauer im Blick auf Kinder und Jugendliche.

Die Sammlung mit mehr als 120 Kinderbüchern zu diesem Thema nahm Ilka Jope, Geschäftsführerin des THPV entgegen. „Kinder und Jugendliche werden mit diesen wichtigen Themen immer noch weitestgehend allein gelassen“, betont Friederike Spengler. Insbesondere angesichts der Corona-Krise und ihren Auswirkungen hält sie das für sehr bedenklich und fordert mehr Priorität und Achtsamkeit für die Begleitung Heranwachsender.