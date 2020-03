Bürgerinitiative in Schwansee kämpft für Radweg

Nicht müde wird die Bürgerinitiative „Radweg Schwansee-Stotternheim“ (BI), für einen Radweg an der Straße nach Stotternheim zu kämpfen. Die Mitglieder haben sich mehr Mitstreiter ins Boot geholt und erneut Vertreter der Fraktionen im Erfurter Stadtrat kontaktiert. Am 10. Mai soll es wieder eine Sternfahrt für den auf 3,8 Kilometer fehlenden straßenbegleitenden Radweg geben. Menschen aus fünf Dörfern im Landkreis Sömmerda sowie aus dem Erfurter Ortsteil Stotternheim wollen sich beteiligen. An OB Bausewein erging auch eine Einladung.

Mitstreiter in Stotternheim und bei Erfurter Fraktionen gewonnen

Weitere gemeisterte Bausteine auf dem mühsamen Weg hat BI-Sprecher Manfred Fiegler zu vermelden. Die Gemeinde Großrudestedt, zu der Schwansee gehört, hat im Haushalt 2020 Geld für Planungskosten berücksichtigt. „Die Stotternheimer ziehen sehr gut mit“, schickt er ein Lob in Richtung des Erfurter Stadtteils. Dessen Ortsteilrat hat sich mittlerweile schriftlich für den straßenbegleitenden Radweg ausgesprochen. „Viele Stotternheimer vermissen den Radweg auch“, weiß BI-Mitglied Elke Becker.

Ortsteilbürgermeisterin Blanca Wendt hatte auf ihre Anfragen an den Stadtrat und an Oberbürgermeister Andreas Bausewein mit Verweis auf klamme Kassen ablehnende Antworten erhalten. „Sieht so aus, als wüsste die Stadt nicht, dass Fördergelder von 75 Prozent fließen können“, sagte sie. Das Argument, ein Radweg käme erst bei touristisch interessanten Angeboten in Frage, mag sie nicht gelten lassen. Immerhin gibt es den Schwanseer Forst. Was ihrer Meinung nach noch Gewicht haben sollte: „Unsere Kirchgemeinde hat Zuwachs bekommen: Schwansee, Klein- und Großrudestedt und Kranichborn gehören zu Stotternheim Nöda und Schwerstedt.“

Fehlendes Stück ins Radwegekonzept des Kreises aufgenommen

Auch an anderen Stellen hakt es bei den Radwegen in Stotternheim, weiß Blanca Wendt als passionierte Radfahrerin. „Der Weg nach Mittelhausen besteht aus Modder und einer Huckelpiste, er sollte befestigt und beleuchtet werden.“ Es gebe Strommasten an der Strecke oder Solarlampen könnten zum Einsatz kommen. Matsch oder Staub sei die Alternative beim existierenden Radweg zum Alperstedter See. Und ein Radweg nach Nöda fehlt ganz.

Vom Landratsamt in Sömmerda wurde das fehlende Stück Schwansee-Stotternheim ins Radwegekonzept aufgenommen. Und eine Auskunft der vormaligen Infrastrukturministerin Birgit Keller lässt die Beteiligten hoffen. „Eine 75-prozentige Förderung durch das Land ist möglich, haben wir erfahren“, sagte Manfred Fiegler. Der bis 2019 für die Linken im Landtag agierende Frank Kuschel hatte mit sehr detaillierten Anfragen dazu beigetragen, Licht ins Dunkel zu bringen.

Superausschuss der Stadt will das Thema auch diskutieren

Mittlerweile gab es Gespräche der BI-Vertreter mit allen Erfurter Ratsfraktionen, nur mit der Mehrwertstadt hat es noch nicht geklappt. „Zusammengefasst kann man sagen, sie befürworten diesen Radweg“, so Fiegler weiter. Häufig kam der Hinweis, aus terminlichen und finanziellen Gründen sei ein Zeitpunkt vor der Bundesgartenschau ungünstig. Die BI habe auch die Zusage des Vorsitzenden Dominik Kordon, der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr wolle sich mit dem Thema befassen.