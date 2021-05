Buga-Besuch in Erfurt am besten ohne Auto

Erfurt. Wer die Buga in Erfurt besucht, tut das am besten mit dem Öffentlichen Personennahverkehr oder mit dem Fahrrad.

Kommst Du zur Buga nach Erfurt, lass am besten Dein Auto stehen. Und nimm den Öffentlichen Personennahverkehr. Im Tages- und im 2-Tagesticket ist die Fahrkarte bereits enthalten. Was will man mehr. Beide Buga-Standorte Ega und Petersberg kann man bequem erreichen.

Fußgänger nehmen die Stadtbahnlinie 2

Wer mit dem Zug anreist, steigt am Hauptbahnhof in die Stadtbahnlinie 2 in Richtung „P+R-Platz Messe“. Die Buga-Ausstellungsareale Ega und Petersberg erreicht man innerhalb weniger Minuten Fahrzeit. Zu Fuß braucht man etwa 30 Minuten. Mit der 2 kommt man bequem auch zum Testzentrum in der Messe. Die Bahn verkehr täglich von 9 bis 19 Uhr im 10-Minuten-Takt. Wer zum Petersberg möchte, steigt an der Haltestelle Domplatz Süd aus und sieht schon rechter Hand neben Dom und Severi den großen ERFURT-Schriftzug an der Zitadelle. Die Ega ihrerseits verfügt über eine direkt vor dem Haupteingang gelegene Haltestelle.

Radler nutzen das Radfernwegenetz

Erfurt ist an das Thüringer Radfernwegenetz angeschlossen. Radfahrer aus Anreiserichtung Osten und Westen folgen der Beschilderung „Thüringer Städtekette“, wer aus Norden oder Süden anrollt dem Hinweis „Gera-Radweg“. An den Eingängen der Buga-Ausstellungsflächen sind Fahrradständer vorhanden. Mit dem Radroutenplaner Thüringen kann man seine Buga-Radtour vorab digital planen.

Autoanreise am besten über die A71

Wer mit dem Pkw anreist, fährt am besten über die A71 und verlässt diese an der Ausfahrt Erfurt-Bindersleben und fährt in Richtung Bindersleben/Flughafen/Zentrum/Messe in die Eisenacher Straße. Nach Durchfahren der Ortschaft Schmira (Achtung: Blitzer!) folgt man dem Buga-Leitsystem. Auf dem Messegelände gibt es genügend Parkmöglichkeiten und auch vier E-Ladesäulen.