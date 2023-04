Hallo Erfurt! Buga in Erfurt: Erinnerungen an ein gescheitertes Projekt

Mannheim, wo in 14 Tagen die Buga öffnet, hat eine Seilbahn. Pläne dazu für Erfurt wurden nicht realisiert. Leider?

Noch zwei Wochen sind es, dann startet die Bundesgartenschau 2023. Zwei Millionen Besucher werden erwartet an den 178 Tagen. Nein, nicht schon wieder in Erfurt! Hier hat der Stadtrat den nächst-möglichen Erfurt-Termin erfolgreich auf 2035 oder 2041 verschoben. Nein, von Mannheim ist die Rede.

Zehn Jahre wurde dort geplant – wie für die Erfurter Buga 2021. Drei Jahre wurde gebaut – vergleichbar zur Bauzeit auch in Erfurt. Und zwei Gelände gibt es auch in Mannheim: den Luisenpark und das Spinelli-Gelände, so wie es in Erfurt den Egapark und den Petersberg gab.

Eine Sache aber hat Mannheim Erfurt gewiss voraus: In Mannheim lässt sich mit einer Seilbahn über den Frühlingsflor des Parks schweben. Auch in Erfurt hatte es zwar die Idee einer Seilbahn gegeben, die den Petersberg mit der Ega verbunden hätte, doch die wurde recht schnell verworfen. Weniger blütenreich wäre die Fahrstrecke ohnehin ausgefallen. Und heute? Da wäre die Seilbahn als Buga-Projekt längst wieder abgebaut und wenig mehr als eine verblühte Erinnerung...