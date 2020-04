Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buga Erfurt: Tourismusverein spricht sich für pünktlichen Start aus

In der Diskussion um eine mögliche Verschiebung der Bundesgartenschau 2021 auf das Folgejahr meldet sich der Erfurter Tourismusverein zu Wort: „Die Buga ist ein Motor zur Erholung und Entwicklung der Wirtschaft in Erfurt und damit in der Nach- Corona-Zeit noch wichtiger, als bisher“, sagt Karl-Heinz Kindervater als Vorsitzender des Vereins. Alle Beteiligten sollten alles tun, um die Fertigstellung zu sichern. „Jede öffentliche Auseinandersetzung über Unstimmigkeiten ist kontraproduktiv“, sagt Kindervater und spielt damit auf den Streit zwischen der Buga-Chefin Kathrin Weiß und dem Vorsitzenden der Buga-Freunde Rüdiger Kirsten an. Kirsten hatte im Namen des Vereins von Verzögerungen in der Planung und Umsetzung gesprochen, damit den Vereinsaustritt von Kathrin Weiß befördert.

Der Tourismusverein erklärt sich mit der Zusammenarbeit bei den gemeinsamen Projekten mit Buga und Gartenamt als „sehr zufrieden“. Alles laufe im produktiven, konfliktfreien Miteinander. Falls kleinere Details der Buga 2021 nicht termingerecht fertiggestellt werden könnten, solle die Buga dennoch termingerecht eröffnet werden, sagt Kindervater. „Gute Stimmung ist die beste Voraussetzung für den Erfolg. Den sollte man nicht durch kleinliche Streitereien eintrüben“, so der Vorsitzende des Tourismusvereins.