Bundespolizei nimmt international gesuchten Mann am Erfurter Bahnhof fest

Erfurt Die Bundespolizei hat am Freitag am Erfurter Hauptbahnhof einen Mann festgenommen. Nach dem 22-Jährigen wurde in großen Teilen Europas gesucht.

Der Bundespolizei gelang es, am Freitagnachmittag einen international Gesuchten am Erfurter Hauptbahnhof festzunehmen.

In die Hände der Bundespolizei brachte sich der Mann schlussendlich selbst, teilte die Polizei mit. Denn der 22-Jährige war, ohne gültigen Fahrschein, in einem ICE aus Richtung Berlin unterwegs. Er habe zunächst versucht, sich in der Zugtoilette einzuschließen und sich so der Kontrolle zu entziehen. Das Bahnpersonal habe daraufhin die Polizei informiert.

Internationaler Haftbefehl angefordert

Nach Ankunft in Erfurt wurde der Mann von den Polizisten in Empfang genommen und zur Dienststelle gebracht. Hier wurde bekannt, dass gegen ihn, neben einer Aufenthaltsermittlung, auch eine Fahndung vorliegt. Laut den Angaben wurde er in großen Teilen Europas gesucht. In seinem Heimatland Lettland soll er bei mehreren Diebstählen in Erscheinung getreten sein.

Über das Bundeskriminalamt wurde der internationale Haftbefehl angefordert. Nach Rücksprache mit der Thüringer Justiz blieb der Mann über Nacht in Gewahrsam der Bundespolizei. Am Samstag wurde der 22-Jährige in die Justizvollzugsanstalt nach Goldlauter gebracht.

Die lettische Kriminalpolizei wurde über die erfolgte Festnahme in Kenntnis gesetzt. Nun werde die Auslieferung forciert.